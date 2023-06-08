Шагин и Гаркуша поддержали лишение Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга

В общей сложности 18 деятелей культуры поставили подписи под требованием лишить балетмейстера Бориса Эйфмана звания почетного гражданина Петербурга, сообщил 8 июня Градозащитный пресс-центр. Сбор подписей под обращением стартовал в конце мая.

Среди поддержавших инициативу оказались фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша, художник Дмитрий Шагин, историк Лев Лурье, художник Алла Джигирей, лидер группы "СП Бабай" Михаил Новицкий и другие.

Сбор подписей был объявлен в связи со сносом кинематографа "Ассамблея" и дома Басевича, а также школы и детского сада вкупе со строительством на месте предполагаемого парка "Тучков буян". Как говорится в тексте обращения, "целенаправленное и последовательное уничтожение культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга, деятельность, направленная во вред петербуржцам, во вред детям, не могут быть оправданы какими бы то ни было заслугами Эйфмана Б.Я., если таковые имеются".

Эйфман получил звание почетного гражданина Петербурга в мае 2021 года. За его кандидатуру проголосовали 34 депутата городского Заксобрания.