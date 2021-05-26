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13:12

Эйфман и Яблонский стали почетными гражданами Петербурга

фото ЗакС политика Эйфман и Яблонский стали почетными гражданами Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на закрытом заседании 26 мая проголосовало за новых почетных граждан города. 

Ими стали народный артист России Борис Эйфман и директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский уточнил ЗАКС.Ру, что Эйфман получил 34 голоса, а Яблонский – 29.

Знаки отличия им вручат 27 мая в Мариинском дворце. 

Другими претендентами на почетную должность были основатель и генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов и научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев. 

Звание почетного гражданина может присуждаться одному или двум горожанам раз в год. Представления принимаются от общественных объединений. 

Почетные граждане имеют право законодательной инициативы, они могут свободно посещать органы государственной власти; губернатор, председатель ЗакСа и другие чиновники обязаны принимать их вне очереди. Обладатели звания могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, получать из бюджета ежемесячную социальную выплату, часть которой передается по наследству супруге или супругу. Кроме того, почетным петербуржцам полагается ежегодная компенсация санаторно-курортного лечения на сумму не более 91 тысячи рублей. В случае смерти их хоронят за счет городского бюджета.

В числе почетных петербуржцев есть президент Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл, футбольный тренер Дик Адвокат, директор "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, народный артист СССР Олег Басилашвили.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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