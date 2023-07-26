В Петербурге закрыли еще одно дело о лжеминировании аэропорта

Московский районный суд Петербурга прекратил производство по делу о лжеминировании аэропорта Пулково (ч. 2 ст. 207 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов. Таким образом было удовлетворено ходатайство компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом. Против закрытия дела в отношении петербуржца Евгения Сергачева возражал прокурор.

Инцидент, ставший поводом для преследования фигуранта, случился в зоне контроля перед отправлением рейса в Казань. Сергачев заявил, что якобы имеет при себе пистолет и взрывчатку, заведомо зная, что это не так. В итоге силовикам потребовался час на проверку его личных вещей.

В суде стороны достигли примирения, фигурант раскаялся и полностью возместил ущерб, причиненный своей выходкой.

Похожее дело уже рассматривалось нынешним летом и тоже было прекращено по ходатайству компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Фото: ЗАКС.Ру