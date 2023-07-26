Бывшему замглавы Минцифры Паршину ужесточили меру пресечения и назначили арест

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию прокуратуры на меру пресечения, избранную бывшему заместителю главы Минцифры Максиму Паршину. Жалобу удовлетворили и перевели фигуранта из-под домашнего ареста в СИЗО, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Паршина, задержанного 13 июля, преследуют по делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Детали дела, включая сумму коррупционных денег, до сих пор официально не разглашаются. Огласке ранее предали лишь то, что бывшего чиновника взяли с поличным при получении наличных.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщил, что в момент задержания экс-чиновнику могли передать 3,5 млн рублей купюрами.

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