Предоставление спецпитания маленькому петербуржцу задерживается из-за поликлиники

Куйбышевский районный суд Петербурга пожаловался на детскую поликлинику № 73, которая не смогла провести врачебную комиссию, необходимую для назначения больному ребенку специального питания. Из-за этого пришлось в очередной раз перенести заседание, передает объединенная пресс-служба городских судов. Следующее слушание по иску прокурора к комздраву назначили на четверг 27 июля.

Правоохранители добиваются соблюдения прав инвалида 2019 года рождения, страдающего симптоматической эпилепсией, прогрессирующей гидроцефалией и болезнью Александера. Медицинские специалисты из ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий" ранее определили, что ребенку требуется питание марки "Пептамен Юниор" в количестве пятнадцати банок в месяц.

Для того, чтобы суд мог утвердить это решение, необходимо решение комиссии при поликлинике. Комиссия, как было установлено 26 июля, не собирается без достаточных оснований. Руководству медучреждения пригрозили штрафом.

Фото: ЗАКС.Ру