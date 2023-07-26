Беглов и Лавров открыли памятник дореволюционному министру

В Стрельне петербургский губернатор Александр Беглов и министр иностранных дел Сергей Лавров открыли памятник главе МИД в 1882-1895 годах Николаю Гирсу. Мероприятие осветила пресс-служба Смольного. Монумент появился на территории мужского монастыря Троицкая Приморская пустынь у могилы бывшего чиновника.

"У Николая Карловича Гирса за плечами была Россия, император, российский народ. Он беззаветно служил отечеству, понимая, насколько важно отстаивать интересы своей страны, защищать те духовные ценности, которые и мы с вами сегодня также защищаем", - произнес на церемонии Беглов.

По словам Лаврова, царский министр продвигал ту же внешнюю политику, что и нынешнее российское политическое руководство, а именно равноправие в отношениях со всеми и поиск "честного баланса интересов". К особым достоинствам Гирса Лавров отнес отсутствие каких-либо войн во время его пребывания на посту. Член действующего правительства полагает, что сегодняшняя Россия тоже ищет решения любых проблем "мирным, дипломатическим путем".

фото: gov.spb.ru