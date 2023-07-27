Сенатор попросил проверить сервис "Глаз Бога" и заблокировать его в случае нарушений

Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить сервис Eye of God ("Глаз Бога") на соответствие российскому законодательству, сообщил 27 июля ТАСС. При выявлении нарушений член Совфеда попросил заблокировать платформу.

В разговоре с информагентством Шейкин поведал о своих опасениях в связи с возможностью использования биометрических данных и искусственного интеллекта для мошенничества. "Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за определенную плату", — отметил при этом он.

Шейкин уточнил, что сервис записывает голос граждан без разрешения, что нарушает законодательство в сфере биометрии и персональных данных. Так, по его мнению, злоумышленники могут записать голос человека и использовать его в преступных целях. В связи с этим он попросил главу РКН Андрея Липова "осуществить проверку и принять меры по блокировке указанного интернет-ресурса в случае подтверждения вышеизложенных данных". Генпрокурора Игоря Краснова сенатор также попросил организовать проверку и "принять меры прокурорского реагирования" при выявлении фактов нарушения закона.

Также в четверг стало известно об обращении к Краснову лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова. Последний попросил проверить организации, выдающие мигрантам сертификаты о знании русского языка.

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