Миронов заподозрил в махинациях уполномоченных на выдачу мигрантам сертификатов о знании языка

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить уполномоченных на выдачу мигрантам сертификатов о знании русского языка, сообщил 27 июля ТАСС. Политик поведал о якобы поступающих к нему жалобах граждан о том, что получившие разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) или гражданство иностранцы не говорят по-русски.

"Массовый характер проблемы может свидетельствовать о возможных нарушениях в том числе антикоррупционного законодательства со стороны уполномоченных организаций, осуществляющих проверку уровня знаний русского языка и выдачу соответствующих сертификатов", — полагает Миронов.

Справоросс попросил Краснова рассмотреть возможность проведения проверки таких организаций и принятия мер прокурорского реагирования в случае необходимости. По его мнению, недостаточное знание мигрантами русского языка препятствует их адаптации в российском обществе и может привести к появлению конфликтов.

Ранее Миронов предлагал воссоздать Пограничные войска, а также обвинял ФАС в неспособности, по его мнению, сдерживать рост коммунальных тарифов.

Фото: ЗАКС.Ру