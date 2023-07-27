Путин пообещал открыть в Африке представительства ВГТРК и Russia Today

Российская Федерация намерена создать общее информационное пространство со странами Африки, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия - Африка" 27 июля. По его словам, это поможет создать "объективную, информационно-непредвзятую картину".

"Уже ведется работа по открытию представительств ведущих российских СМИ в Африке: информационного агентства ТАСС, "России сегодня", телеканала RT, ВГТРК, "Российской газеты", - отметил Путин.

Также российский президент пообещал в ближайшие месяцы бесплатно поставить по 25-50 тысяч тонн зерна наиболее нуждающимся странам Африки. По его словам, это позволит сделать рекордный урожай.