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Новости 13:10

Первый рейс в Алжир отправился из Пулково

фото ЗакС политика Первый рейс в Алжир отправился из Пулково

Полетная программа в Алжир стартовала в аэропорту Пулково. Воздушная гавань обслужила первый рейс Air Algerie, сообщили 27 июля в пресс-службе аэропорта.

Теперь алжирская авиакомпания еженедельно будет выполнять по три рейса в Петербург — соответственно, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.

Запуск нового направления стал "знаковым событием" для аэропорта, заявила директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асият Халваши. Она отметила, что это первый регулярный рейс из Пулково в африканскую страну. "Уверены, что направление будет востребовано для туризма и дальнейших стыковочных полетов по популярным международным направлениям", — добавила спикер.

О планах запуска авиаперелетов в Алжир стало известно в середине июля.

Фото: Telegram-канал "Аэропорт Пулково"


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