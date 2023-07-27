Фигуранта дела о "фейках" про армию Николая Веприкова отпустили из СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд 27 июля отменил решение о заключении под стражу в отношении Николая Веприкова, обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Веприкова держали в "Крестах" более месяца из-за пацифистских постов на личной странице "ВКонтакте". В ближайшие дни он будет освобожден.

Адвокат Игорь Скачко, который представляет интересы обвиняемого в "фейках" про армию Николая Веприкова, на заседании Горсуда заявил, что следователи неправильно квалифицировали действия его доверителя. Посты в соцсети, которые стали поводом для уголовного дела, были опубликованы с март по июнь 2022 года. Тогда по первой части статьи УК РФ о публикации недостоверных сведений об армии грозили сроком до трех лет. Деяния, предусматривающие наказание не больше трех лет лишения свободы, относятся к категории небольшой тяжести. С этими доводами согласился представитель прокуратуры, который также выступил за отмену решения Невского районного суда, который отправил Веприкова под стражу до 22 августа.

- Закон, который ухудшает положение обвиняемого, не имеет обратной силы. На момент совершения деяния, согласно версии следствия, у него преступление небольшой тяжести. В марте этого года наказание ужесточили и теперь это считается преступлением средней тяжести. По преступлениям средней тяжести УПК позволяет заключать под стражу, - рассказал ЗАКС.Ру адвокат Игорь Скачко.

Защитник допустил, что следователи могут попытаться обратиться в суд для избрания иной меры пресечения. Сейчас на Веприкова никаких ограничений не наложено.

Веприкова задержали утром 23 июня при выходе из МФЦ. По словам девушки обвиняемого Марии Скобелевой, с которой поговорили журналисты из МР7, в тот день он получал загранпаспорт. После обыска в их квартире силовики забрали технику, электронные носители и значки, а затем Веприкова и Скобелеву до глубокой ночи допрашивали в Следственном комитете. На следующий день Веприкову в Невском районном суде избрали меру пресечения. Его интересы представлял адвокат по назначению. Скобелева, получившая статус свидетеля, пыталась связаться с правозащитниками, однако попасть на заседание другому адвокату не удалось. Сейчас Скобелева находится за пределами России.

По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо"*, поводом для уголовного дела стали несколько публикаций Веприкова на его личной странице "ВКонтакте", размещенные в период с марта по июнь 2022 года. В них упоминалась специальная военная операция на Украине. Также претензии силовиков касались нескольких ссылок на видео, посвященных схожей теме. Сам обвиняемый, уточняют правозащитники, признал авторство публикаций, однако не согласен с доводами о том, что распространял недостоверную информацию о Вооруженных силах.

Из всех петербургских фигурантов уголовных дел о "фейках" про армию Веприков - единственный, кому вменили первую часть статьи. Остальные фигуранты преследуется по второй, более тяжкой.

Веприков переехал в Петербург из Ижевска. Работал программистом, а также проводил лекции по формальной логике и программированию. Интерес к политике у него возник в 2011 году, писал Telegram-канал "Ротонда". В то время он стал посещать митинги и шествия, участвовал в форумах, а также наблюдал на выборах.

В 2014 году Веприков организовал киноклуб "Эксперимент", на площадке "Открытого пространства". Свое название клуб получил в честь одноименного фильма Оливера Хиршбигеля, основанного на событиях Стэнфордского тюремного эксперимента, в рамках которого изучалась реакция человека на лишение свободы и условия тюремной жизни. Сам автор проекта рассказывал, что выбирает для просмотра остросоциальные и актуальные фильмы. Также Веприков в том же пространстве проводил лекции и мероприятия на разные темы. Например, в 2017 году он вел "Курс критического мышления".

На странице киноклуба "ВКонтакте" публиковались не только анонсы предстоящих сеансов, но и посты о других активистах. Например, о художнице Александре Скочиленко, которая уже больше года находится в СИЗО из-за обвинений в публикации "фейков" об армии. Документальный фильм о ее деле смотрели на одном из сеансов в клубе "Эксперимент".

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру