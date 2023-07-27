В ситуационный центр по вопросам ограничений в Шушарах обратились 55 человек

За помощью в решении вопросов, связанных с ограничением движения в Шушарах в дни проведения саммита "Россия-Африка", в ситуационный центр по состоянию на 17:00 обратилось 55 человек, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе администрации Пушкинского района. Чаще всего петербуржцы интересовались тем, как ходит общественный транспорт, и как выехать из поселка.

О создании центра рассказывал заместитель главы администрации района Владимир Львов 18 июля. Предполагалось, что сотрудники центра смогут помочь в экстренных ситуациях. Например, согласовать выезд машины скорой помощи. Центр будет работать круглосуточно до конца всех мероприятий саммита.

Ранее в Смольном сообщили о запрете въезда и выезда в Шушары по определенным часам в дни саммита, однако утром 27 июля, когда ограничения должны были действовать, перекрывать дороги не стали. Львов объяснил это высоким уровнем самоорганизации жителей. Позже, около полудня "Организатор перевозок" сообщил, что автобусы, следующие по близлежащим маршрутам, идут с задержкой на 40 минут. Сейчас по данным "Яндекс.Карт" в Петербурге достигли шести баллов.

Константин Леньков / Кадр из видео администрации Пушкинского района