Шушары не стали закрывать в первое утро саммита "Россия-Африка"

Транспортная обстановка в Шушарах утром 27 июля, где предполагался запрет на выезд и въезд в определенные часы из-за проведения саммита "Россия — Африка", спокойная. Желающие, как всегда, могут покинуть микрорайон, убедился корреспондент ЗАКС.Ру.

За неделю до начала саммита городские власти предупреждали о запрете на выезд в дни саммита с 7:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. Для удобства даже запустили дополнительные электрички. "Запрет" на передвижение жители района критиковали в социальных сетях. В действительности все оказалось куда менее строго. На выездах действительно дежурят сотрудники полиции и ДПС, но движение не перекрывают.

Следить за ситуацией в Шушарах лично приехал заместитель главы администрации Пушкинского района Владимир Львов. Он рассказал ЗАКС.Ру, что трафик будут останавливать в определенных случаях.

- Все спокойно, люди поняли, что лучше сегодня воспользоваться общественным транспортом. Как сами видите, пробок абсолютно нет. Все в штатном режиме. Люди, конечно, задают вопросы, можно ли заехать. Конечно можно. Никто не запрещает, ограничения будут вводиться: кортеж идет с делегацией какой-то — будет приостанавливаться движение. Кортеж прошел — движение возобновляется, - рассказал Львов.

Замглавы района предположил, что в вечерние часы ситуация не изменится.

- Точно так же, как и сейчас [будет], ничего не ухудшится. На въезд будет, наоборот проще, потому что делегации пойдут со стороны форума. На выезд, да, ограничится, а на въезд такого не будет, - добавил чиновник.

Привилегированное право кортежей тоже, судя по всему, будет работать не всегда. Корреспондент ЗАКС.Ру наблюдал, как своего светофора ждали два премиальных "Ауруса" с мигалками.

Некоторая напряженность наблюдается на остановках общественного транспорта, который направляется из города, в сторону Пушкина и Колпино. Люди рассказали корреспонденту ЗАКС.Ру, что ждут своего автобуса около получаса.





Напомним, ранее в Смольном для разгрузки городских дорог призвали организациям отправить своих сотрудников на "удаленку". В Кремле к такой идее отнеслись "с пониманием". Также для комфортного пребывания делегатов в Петербурге запретили проводить какие-либо работы по благоустройству.

Текст и фото: Константин Леньков