В Кремле "с пониманием" отнеслись к советам перевести петербуржцев на удаленку из-за саммита "Россия — Африка"

Рекомендации петербургского губернатора Александра Беглова о переводе работников на удаленный режим работы на время проведения саммита "Россия — Африка" встретили понимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подобная идея получила поддержку оргкомитета мероприятия.

"Мы абсолютно с пониманием к этому относимся. Мы знаем, что и это начинание губернатора поддерживает и организационный комитет форума [Россия — Африка]", — транслирует 25 июля заявление Пескова ТАСС.

Представитель Кремля сослался на большое количество глав и чиновников зарубежных стран, которые приедут в Петербург ради участия в работе саммита. Подобное сулит горожанам "определенные неудобства", в том числе связанные с ухудшением дорожной ситуации, признал он.

"Но Питер всегда славился в этом плане своей гостеприимностью и, чтобы горожанам минимизировать вот этот дискомфорт, такая рекомендация была озвучена", — резюмировал Песков.

Саммит "Россия — Африка" продлится в течение двух дней, 27 и 28 июля. На прошлой неделе Беглов подписал постановление с рекомендацией петербургским работодателям по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы. Также в связи с проведением форума до 30 июля в городе установлен запрет на работы по благоустройству. Кроме того, Смольный намерен в течение двух дней по утрам и вечерам перекрывать въезд в Шушары. При этом для жителей поселка планируется запустить дополнительные электрички на это время.

Фото: Kremlin.ru