Из-за саммита "Россия - Африка" в Петербурге ввели запрет на любое благоустройство

В Петербурге с 20 по 30 июля включительно вводится запрет на проведение любых работ по благоустройству в связи с предстоящим саммитом "Россия - Африка". Запрет на благоустройство распространяется также на замену инженерных сетей и ремонт асфальта. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия, который за день до вступления ограничений в силу объехал различные ремонтируемые объекты в четырех районах города.

По пути следования гостей саммита находится свыше 1600 объектов, требующих контроля. В преддверии мероприятия в городе закрашивают вандальные рисунки и надписи на стенах.

Напомним, что саммит с участием африканских делегаций пройдет с 26 по 28 июля. На это время главам организаций и предприятий рекомендовали отправить большую часть сотрудников на удаленку. Мера призвана облегчить транспортную ситуацию в городе, которая обещает быть особенно напряженной в Московском и Пушкинском районах.

Фото: ЗАКС.Ру