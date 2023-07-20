В дни саммита "Россия — Африка" для жителей Шушар запустят дополнительные электрички

Дополнительные электрички будут ходить с Витебского вокзала 27 и 28 июля, рассказали в четверг в комитете по транспорту. Предполагается, что это улучшит транспортную доступность для жителей поселка Шушары, выезды из которого будут перекрываться в эти дни из-за проведения в Петербурге саммита "Россия — Африка" в эти дни.

Электрички будут ходить между Витебским вокзалом и Павловском с остановкой на станции "Шушары". Всего планируется запустить по пять пар дополнительных электропоездов в каждом направлении.

"Отменяется дневное "окно" в расписании в промежутке с 12 до 14 часов по направлению в Санкт-Петербург <...> и в промежутке с 10 до 12 часов по направлению в "Шушары"", — сообщили в комтрансе.

Предполагается, что средний интервал движения по направлению из Павловска составит четверть часа. Интервал для поездов из Петербурга составит приблизительно 20 минут.

Ранее стало известно о планах Смольного перекрывать въезд и выезд из Шушар утром и вечером в дни проведения саммита. Также Смольный рекомендовал руководству городских организаций и предприятий перевести сотрудников на два дня на удаленный режим работы. Предполагается, что это позволит уменьшить транспортную нагрузку во время работы конференции.

Фото: ЗАКС.Ру