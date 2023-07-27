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Новости 20:17

В Ленобласти продали крупнейший винный завод

фото ЗакС политика В Ленобласти продали крупнейший винный завод

Пережившая процедуру банкротства старейшая винодельня в Ленобласти под названием "Северная Венеция" ушла с молотка за 150 млн рублей, о чем 27 июля пишет издание "Невский проспект".

Завод приобрела компания "Неохим", специализирующаяся на изготовлении химикатов для целлюлозно-бумажной, лакокрасочной, пищевой и других отраслей промышленности.

Новому владельцу достался участок земли площадью 3,7 га в поселке Новый свет Гатчинской области и расположенные на нем три сооружения. Ранее гендиректор компании Лев Таборский заявлял о планах открыть новую площадку "Неохима" для производства свыше двух тысяч тонн продукции ежегодно.

Отметим, что винзавод с 25-летней историей продали не с первой попытки. Раньше претендентов на этот актив не находилось.

фото: unsplash


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