"Совет матерей и жен"* прекратил работу в связи с получением статуса иноагента

Движение "Совет матерей и жен"* прекращает свою деятельность, заявила 28 июля его глава Ольга Цуканова**. Общественница связала это решение с получением статуса иностранного агента.

Цуканова** напомнила, что в конце мая Минюст внес движение в реестр иноагентов. В связи с этим участницы решили прекратить работу движения.

"С этим клеймом мы не можем действовать, — объяснила общественница в своем Telegram-канале. — Российские матери и жены не иноагенты. Их сыновья и мужья служат в Российской армии, защищают Россию".

Сама Цуканова** намерена продолжать общественную деятельность, но уже самостоятельно, следует из ее слов.

"Совет матерей и жен"* появился после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Участницы занимались освещением возможных проблем при ее проведении, а также добивались от Минобороны решения иных проблем в армии.

*Минюст внес "Совет матерей и жен" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Ольгу Цуканову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру