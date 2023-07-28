В РПЦ заявили о возможности регламентирования деятельности священников в интернете

Деятельность клириков Русской православной церкви, ведущих блоги и социальные сети, может быть отдельно регламентирована, заявил 28 июля ТАСС глава Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев). По мысли иерарха, это могло бы стать особым знаком качества, указывающим на то, что воззрения священников-блогеров соответствуют общецерковным.

Евфимий поведал о неоднократно поступавших запросах касательно регламентирования деятельности священнослужителей в интернете. "Чтобы было понятно, кто действительно осуществляет церковную миссию, действуя по благословению священноначалия, а кто просто самовыражается", — объяснил он.

Вопрос регламентирования связан с тем, что многие люди априори воспринимают священников как представителей церкви. При этом некоторые пастыри становятся блогерами без благословления своего руководства, посетовал епископ.

Днем ранее патриарх Кирилл сообщил о единстве ценностей России и стран Африки, выступая на форуме в Петербурге.

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