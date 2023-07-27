Патриарх Кирилл рассказал об общих ценностях России и стран Африки

Епископ Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 июля выступил на пленарном заседании форума "Россия - Африка".

Он заявил о "глубокой приверженности к непреходящим нравственным ценностям", которые "имеют определяющее значение для русского человека и для жителя Африки".

"Знаю, что, несмотря на колоссальное давление, абсолютное большинство африканских стран категорически отвергает легализацию на законодательном уровне так называемых однополых союзов, эвтаназии и прочих с религиозной точки зрения греховных явлений. Все это, безусловно, сближает наши позиции. Мы исходим из одних и тех же базовых принципов, а потому всегда радуемся, когда встречаемся с единомышленниками", - добавил патриарх.

На пленарном заседании также выступил президент России Владимир Путин. Он пообещал открыть в странах Африки представительства российских государственных СМИ и бесплатно поставить зерно наиболее нуждающимся странам.