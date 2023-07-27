ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:54

Патриарх Кирилл рассказал об общих ценностях России и стран Африки

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл рассказал об общих ценностях России и стран Африки

Епископ Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл 27 июля выступил на пленарном заседании форума "Россия - Африка". 

Он заявил о "глубокой приверженности к непреходящим нравственным ценностям", которые "имеют определяющее значение для русского человека и для жителя Африки". 

"Знаю, что, несмотря на колоссальное давление, абсолютное большинство африканских стран категорически отвергает легализацию на законодательном уровне так называемых однополых союзов, эвтаназии и прочих с религиозной точки зрения греховных явлений. Все это, безусловно, сближает наши позиции. Мы исходим из одних и тех же базовых принципов, а потому всегда радуемся, когда встречаемся с единомышленниками", - добавил патриарх.

На пленарном заседании также выступил президент России Владимир Путин. Он пообещал открыть в странах Африки представительства российских государственных СМИ и бесплатно поставить зерно наиболее нуждающимся странам. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама