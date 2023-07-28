В Госдуму внесли законопроекты о наказании за мелкое взяточничество и мелкий подкуп

Группа депутатов Госдумы с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревыс разработала и внесла на рассмотрение парламента законопроект о наказании за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп. Документ доступен для ознакомления в думской электронной базе.

Поправки вносятся в статьи 204.2 ("Мелкий коммерческий подкуп") и 291.2 ("Мелкое взяточничество") Уголовного кодекса. Обе они посвящены наказанию за незаконное обогащение на сумму, не превышающую 10 тысяч рублей.

Авторы проекта предлагают установить максимальное наказание за мелкий коммерческий подкуп в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей либо же ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок до двух лет. В случае со взяточничеством устанавливаются штрафы до одного миллиона рублей, ограничение свободы на срок до четырех лет или же до трех лет лишения свободы.

"Важно помнить: любая взятка — это нарушение закона, о какой сумме бы речь ни шла. К рассмотрению законопроекта приступим в осеннюю сессию", — прокомментировал внесение проекта Пискарев в своем Telegram-канале. Там же он написал, что за мелкий подкуп и получение мелких взяток "будет грозить от трех до четырех лет лишения свободы". При этом в самом законопроекте говорится, что за подобные преступления с отягчающими обстоятельствами будет предусмотрено не более трех лет заключения.

Ранее Госдума одобрила в третьем чтении закон об ответственности за работу в незарегистрированных неправительственных организациях, также разработанный с участием Пискарева.

Фото: ЗАКС.Ру