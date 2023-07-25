Госдума одобрила введение ответственности за работу в незарегистрированных НПО

Депутаты Госдумы поддержали сразу во втором и в третьем, окончательном, чтении принятие закона об ответственности за работу в незарегистрированных неправительственных организациях (НПО). Речь идет о принятии поправок в статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях.

Поправки предусматривают наказание за работу в иностранных или международных НПО, существующих без регистрации в Министерстве юстиции. Величина административного штрафа для российского гражданина составит то трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Для иностранцев размер штрафа будет колебаться в пределах от трех до пяти тысяч рублей, при этом для них предусмотрена возможность выдворения за границу.

За повторное в течение одного года нарушение предусмотрена уголовная ответственность. За это будут грозить штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей либо же лишение свободы на срок до двух лет.

Организация деятельности незарегистрированной НПО будет караться обязательными работами на срок до 360 часов либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

Законопроект внесла в минувшем апреле группа депутатов Госдумы под предводительством главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Последний уже сегодня обвинил "внешние силы, их помощников внутри страны и бежавших за рубеж" в попытке дискредитировать проведение предстоящих выборов в сентябре.

Фото: ЗАКС.Ру