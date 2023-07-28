Совфед одобрил увеличение штрафов за неявку в военкомат

Совет Федерации на пленарном заседании 28 июля одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ужесточение наказания за неисполнение обязанностей по воинскому учету. Соответствующий закон был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях в минувший вторник.

Поправки предусматривают в частности увеличение суммы штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. После подписания закона президентом размер взыскания составит от 10 до 30 тысяч рублей, в то время как сейчас он не превышает трех тысяч рублей.

Штраф за несообщение в военкомат информации об изменении семейного положения и образования, смене места работы или учебы, а заодно о переезде на новое место пребывания без получения регистрации будет колебаться в пределах от одной до пяти тысяч рублей. Несообщение сведений о выезде из России более чем на полгода или въезде в страну, а также неявка в связи с этим в военкомат будет караться штрафами в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру