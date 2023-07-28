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Муниципал 13:12

Для муниципалов МО "Ульянка" нашлось только нарисованное помещение

фото ЗакС политика Для муниципалов МО "Ульянка" нашлось только нарисованное помещение

Комитет имущественных отношений не располагает помещением под новый офис органов местного самоуправления МО "Ульянка". Здание, в котором муниципальные совет и администрация работали последние годы, находится в предаварийном состоянии.

"Органы МСУ МО Ульянка занимают помещения Здания общей площадью 266,7 кв. м. В настоящее время в государственной собственности Санкт-Петербурга отсутствуют свободные объекты нежилого фонда площадью более 250 кв. м, расположенные на территории МО Ульянка", - ответил КИО на обращение главы муниципалитета Оксаны Хлебниковой. 

"Местная Администрация МО Ульянка и Муниципальный Совет МО Ульянка скоро будут вынуждены вести прием граждан в домике, который нарисовали сами", - отреагировали муниципалы на ответ чиновников.

Напомним, прокуратура Кировского района обратилась в суд с требованием приостановить эксплуатацию здания торгово-бытового центра на улице Генерала Симоняка, в котором располагаются муниципальный совет и местная администрация МО "Ульянки". 

Фото: Муниципальное образование Ульянка/ВКонтакте


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