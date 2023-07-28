Для муниципалов МО "Ульянка" нашлось только нарисованное помещение

Комитет имущественных отношений не располагает помещением под новый офис органов местного самоуправления МО "Ульянка". Здание, в котором муниципальные совет и администрация работали последние годы, находится в предаварийном состоянии.

"Органы МСУ МО Ульянка занимают помещения Здания общей площадью 266,7 кв. м. В настоящее время в государственной собственности Санкт-Петербурга отсутствуют свободные объекты нежилого фонда площадью более 250 кв. м, расположенные на территории МО Ульянка", - ответил КИО на обращение главы муниципалитета Оксаны Хлебниковой.

"Местная Администрация МО Ульянка и Муниципальный Совет МО Ульянка скоро будут вынуждены вести прием граждан в домике, который нарисовали сами", - отреагировали муниципалы на ответ чиновников.

Напомним, прокуратура Кировского района обратилась в суд с требованием приостановить эксплуатацию здания торгово-бытового центра на улице Генерала Симоняка, в котором располагаются муниципальный совет и местная администрация МО "Ульянки".

Фото: Муниципальное образование Ульянка/ВКонтакте