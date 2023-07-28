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Новости 13:59

Либерал-демократы предложили предупреждать о рисках банкротства в рекламе кредитов

фото ЗакС политика Либерал-демократы предложили предупреждать о рисках банкротства в рекламе кредитов

Реклама займов и кредитов должна сопровождаться уведомлением о риске банкротства, полагают члены фракции ЛДПР в Госдуме. А пятницу, 28 июля, они внесли на рассмотрение коллег соответствующий законопроект.

"Законопроектом предлагается статью 28 Федерального закона <...> "О рекламе", дополнить словами, что реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением о том, что кредит может стать причиной личного банкротства", — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы проекта упомянули со ссылкой на данные Банка России, что к 1 мая 2023 года общая задолженность граждан перед финансовыми организациями достигла отметки в 30,22 триллиона рублей. Также они отметили, что с октября 2015 по март 2023 года банкротами были признаны 829 тысяч россиян.

Фото: ЗАКС.Ру


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