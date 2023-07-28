Минтруд не видит необходимости в переходе на четырехдневную рабочую неделю

В России сейчас отсутствует необходимость в законодательном закреплении четырехдневной рабочей недели, заявил 28 июля глава Минтруда Антон Котяков.

"Я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу", — приводит слова министра ТАСС.

Котяков предположил, что большинство сотрудников могут хотеть работать по более свободному графику, но счел это лишь "предметом дискуссии со своим работодателем". По его словам, существующие нормы законодательства и без того позволяют работодателям переводить подчиненных на более гибкий график, сокращать продолжительность рабочей недели и вносить иные изменения.

Согласно последним данным сервиса Superjob, 49 % работников в России выступают за введение четырехдневной рабочей недели. Против этого настроены 28 % россиян.

Ранее Котяков объяснил рост продолжительности рабочей недели в России нехваткой квалифицированных кадров.

Фото: Telegram-канал "Минтруд России"