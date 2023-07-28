Сотрудник подведа КГА стал заместителем председателя комитета

Новым заместителем главы комитета Смольного по градостроительству и архитектуре стал Павел Токаревский, ранее работавший в ГКУ "Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности". В новой должности чиновник трудится с понедельника, 24 июля, уточнили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета.

Токаревский на госслужбе с 2010 года. В Центре информационного обеспечения градостроительной деятельности он занимал должности начальника отдела, а позже управления автоматизации и информатизации. Также он был заместителем директора организации и исполняющим обязанности директора.

Напомним, в конце мая комитет по градостроительству и архитектуре покинул заместитель главы Максим Стененко.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру