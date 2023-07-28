Петербург передаст Петрозаводску подержанные троллейбусы

Петербургское правительство удовлетворило просьбу губернатора Карелии Артура Парфенчикова о безвозмездной передаче Петрозаводску пятнадцати бывших в употреблении троллейбусов. О решении петербургского губернатора Александра Беглова сообщила и. о. главы Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Речь идет о троллейбусах, чье техническое состояние оценивается как удовлетворительное. Их ресурс еще не истрачен, в отличие от десяти троллейбусов, ранее обслуживавших карельскую столицу: срок годности последних вышел.

Специалисты из северной республики уже приезжали ознакомиться с отдаваемым в дар транспортом.

"Сразу скажу, машины не новые, но это современный транспорт, его состояние хорошее", - резюмировала и. о. главы Петрозаводска.

Фото: ЗАКС.Ру