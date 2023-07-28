Памфилова позвала африканцев наблюдать за президентскими выборами

В рамках проходящего в Петербурге саммита "Россия - Африка" городскую избирательную комиссию посетили организаторы выборов в Камеруне и Намибии, о чем сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Дискуссия участников встречи была посвящена особенностям проведения выборов "в условиях вызовов электоральному суверенитету". Обсуждалось в числе прочего иностранное вмешательство в избирательный процесс как данность сегодняшнего дня, а также способы ему противостоять. К зарубежным гостям обратилась председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Центральная избирательная комиссия России всегда открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами: мы готовы делиться своим опытом, перенимать опыт у своих коллег и помогать в решении различных вопросов", - приводятся ее слова.

Глава ведомства пригласила африканских коллег к наблюдению за выборами президента РФ в следующем году.

фото: пресс-служба ЦИК