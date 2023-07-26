Саммит "Россия — Африка" потребовал дополнительных усилий от инженерно-энергетического комплекса

Петербургские чиновники совместно с компанией "Россети Ленэнерго" подготовили план внешнего электроснабжения площадки "Экспофорум", на которой в ближайшие дни состоится международный саммит "Россия — Африка". Приезд зарубежных гостей потребовал привлечения запасного оборудования в виде восьми генераторных установок и тридцати источников бесперебойного питания, передает пресс-служба Смольного.

Кроме того, специалисты удостоверились в достаточном уровне внешнего энергообеспечения аэропорта Пулково и трех городских вокзалов.

На время саммита аварийно-восстановительные бригады будут дежурить вблизи от точек проведения мероприятий в усиленном режиме. Водоканал, в свою очередь, установил 113 передвижных биотуалетов для гостей и участников международной встречи.

Напомним, что из-за саммита "Россия — Африка" на юге Петербурга частично перекроют движение, в связи с чем ожидаются сильные пробки. Работодателям рекомендовано 27 и 28 июля перевести сотрудников на удаленный режим работы. До конца месяца в городе запретили вести любые работы по благоустройству.

фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению / ВКонтакте