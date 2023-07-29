Беглов поздравил Зеленогорск с днем рождения

Петербургский губернатор Александр Беглов выступил с обращением к жителям Зеленогорска, опубликованным на сайте Смольного. Этот пригород мегаполиса 29 июля празднует 475 лет со дня основания. Губернатор акцентировал внимание на развитии социальной инфраструктуры Зеленогорска в последние годы.

"Зеленогорск становится красивее, современнее и комфортнее", - говорится в поздравительной телеграмме Беглова.

Процесс в ближайшее время не будет остановлен, заверил градоначальник. Так, уже 1 сентября примет маленьких жителей Зеленогорска Дом детского творчества. Скоро возобновит работу после капитального ремонта другое учреждение для несовершеннолетних - лицей № 445.

В обозримой перспективе будет отреставрирована церковь Казанской иконы Божьей Матери, а в парке культуры и отдыха появится новый киноконцертный комплекс. Наконец, Беглов отметил рост числа общественных пространств в Зеленогорске в последние годы.

Фото: ЗАКС.Ру