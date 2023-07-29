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Новости 12:44

Петербургские градозащитники обнаружили причал на территории снесенного здания Пробирной палаты

фото ЗакС политика Петербургские градозащитники обнаружили причал на территории снесенного здания Пробирной палаты

Активисты из петербургского движения "SOS СПб СНОС" побывали на огороженной территории бывшей Пробирной палаты, располагавшейся между набережной канала Грибоедова и Казанской улицей и снесенной пятнадцать лет назад. В глаза градозащитникам бросились изменения: на местности правообладатели участка организовали некий причал. Он подводит к котловану с водой, находящемуся на месте снесенного здания.

"Со стороны канала Грибоедова в заборе вчера были врезаны ворота, на территории оборудовали "пирс", - говорится в сообщении.

Градозащитники напоминают, что "Здание Пробирной палаты и Пробирного училища" представляло собой региональный памятник. Это означает, что воссоздать его обязывает законодательство.

Два года назад стало известно о планах построить в проблемном квартале Еврейский центр.

фото: SOS СПб СНОС


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