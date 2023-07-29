Петербургские градозащитники обнаружили причал на территории снесенного здания Пробирной палаты

Активисты из петербургского движения "SOS СПб СНОС" побывали на огороженной территории бывшей Пробирной палаты, располагавшейся между набережной канала Грибоедова и Казанской улицей и снесенной пятнадцать лет назад. В глаза градозащитникам бросились изменения: на местности правообладатели участка организовали некий причал. Он подводит к котловану с водой, находящемуся на месте снесенного здания.

"Со стороны канала Грибоедова в заборе вчера были врезаны ворота, на территории оборудовали "пирс", - говорится в сообщении.

Градозащитники напоминают, что "Здание Пробирной палаты и Пробирного училища" представляло собой региональный памятник. Это означает, что воссоздать его обязывает законодательство.

Два года назад стало известно о планах построить в проблемном квартале Еврейский центр.

фото: SOS СПб СНОС