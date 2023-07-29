Карельский концерт Гарика Сукачева не состоится из-за госпитализации музыканта

В Карелии госпитализировали певца и музыканта Гарика Сукачева, из-за чего его назначенный на 29 июля концерт в Рускеале не состоится. Об этом сообщается в Telegram-канале артиста. О состоянии Сукачева пока известно только то, что с ним произошло "ухудшение здоровья". Члены музыкального ансамбля певца хотят исполнить знакомый многим репертуар в его отсутствие.

"Надеемся, что вы тоже нас поддержите и мы споем вместе наши любимые песни: "Дорожная", "Ольга", "А я милого узнаю по походке", "Бабушка" и другие", - говорится в сообщении.

Тем, кто не согласен на изменение формата концерта, готовы вернуть билеты "однозначно". Еще не купившие билеты смогут посетить культурное мероприятие бесплатно.

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)