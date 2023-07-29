После проверки ФСБ отменили петербургское выступление группы "Мачете"

На фестивале "Акустика счастья" в Петербурге, который проходит в этот уик-энд, не состоится выступления украинской группы "Мачете". Об этом объявили организаторы фестиваля в его сообществе "ВКонтакте", на что обратила внимание "Фонтанка".

По словам организаторов, они сделали все возможное, чтобы группа смогла сыграть отведенное ей время. Выступление отменилось по независящим от них причинам, говорится в сообщении.

В нынешнем месяце руководитель "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить группу "Мачете" и ее фронтмена Ярослава Малого на предмет финансовой помощи ВСУ. В итоге проверкой занялась Федеральная служба безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру