Бастрыкин снова потребовал возбудить дело из-за необеспечения спецпитанием маленькой петербурженки

Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина обеспокоила информация о невозможности обеспечить ребенка-инвалида в Петербурге специальным питанием. Как сообщает информационный центр СК, в отсутствие необходимого питания существует реальная угроза жизни и здоровью девочки с паллиативным статусом.

Проблема сохраняется, несмотря на уже принятое решение суда, который обязал чиновников выдать дорогостоящий продукт семье ребенка. Ранее следователи трижды возбуждали уголовное дело из-за сложившейся ситуации, и все три раза прокуратура добивалась закрытия дел.

Бастрыкин потребовал от петербургских подчиненных еще раз возбудить дело. Матери девочки он посоветовал подать в суд на органы прокуратуры, препятствующие получению специального питания.

Ранее в похожей ситуации суд пожаловался на одну из поликлиник, не спешившую собирать специальную комиссию, от которой зависит предоставление питания другому ребенку-инвалиду.

фото: пресс-служба СК