Беглов объяснил социальной нагрузкой снижение темпов строительства жилья

Ввод нового жилья в Петербурге замедлился из-за того, что городские власти обязали девелоперов возводить социальные объекты в придачу к сдаваемой недвижимости, заявил губернатор Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма беседы была опубликована на сайте Кремля в ночь на 30 июля.

На встрече с главой государства Беглов поведал о планах приступить в декабре к строительству Большого Смоленского моста через Неву. При этом он акцентировал внимание Путина на том, что это будет первый за четыре десятка лет "новый большой мост: он шестиполосный, с трамваем, разводной". Также губернатор коснулся вопросов строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и линии скоростного трамвая "Купчино — Шушары — Славянка".

После этого собеседники обратились к теме строительства жилья в Петербурге. Путин заявил, что обнаружил "какое-то небольшое снижение" в темпах возведения недвижимости. Беглов ответил, что это связано с тем, что девелоперов обязали сдавать дома вместе с социальными объектами.

"Нет социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник — нет жилья. Вот такие правила на сегодняшний день действуют", — сообщил Беглов. Также он поведал о создании градостроительной комиссии, которая следит за тем, чтобы "жители получали жилье непосредственно с детским садиком и школами".

В целом же, по словам Беглова, намеченный план по строительству в 2023 году городские власти планируют выполнить в срок.

Фото: Kremlin.ru