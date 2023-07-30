"Фонтанка": Воры обокрали троих участников саммита в Петербурге

Трое участников саммита "Россия — Африка" обратились в полицию с заявлениями о краже, сообщила 30 июля "Фонтанка". Двое пострадавших лишились денег, а третья — мобильного телефона.

Участник саммита из Ганы сообщил о пропаже из номера в гостинице Park inn валюты на сумму, эквивалентную приблизительно 100 тысячам рублей. В свою очередь, гражданин Аргентины, заселившийся в гостиницу KRAVT Nevsky, обратился к правоохранителям в связи с исчезновением долларов и евро на общую сумму в почти 200 тысяч рублей. Также он сообщил о том, что лишился пяти банковских карт.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

Кроме того, свое заявление в полицию подала гражданка Бурунди, неудачно проехавшаяся в такси на шопинг в Outlet Village Pulkovo. По ее словам, она забыла в машине свой смартфон Samsung, и кто-то похитил аппарат. Вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается.

В минувшую среду петербургская полиция задержала подозреваемого в краже у российского посла в Замбии. Дипломат остался без борсетки при посещении гипермаркета в Московском районе города.

Фото: ЗАКС.Ру