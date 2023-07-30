Суд в Архангельске арестовал замглавы города по делу о взятке

Ломоносовский суд Архангельска заключил под стражу заместителя главы города Владислава Шевцова по делу о получении особо крупной взятки по предварительному сговору (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил 30 июля ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. О задержании чиновника стало известно накануне днем.

"Ломоносовский районный суд города Архангельска <...> избрал в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск" <...> меру пресечения в виде заключения под стражу", — цитирует информагентство заявление СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Вторым фигурантом по делу проходит глава ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" Олег Пугин, ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, следует из сообщения ТАСС.

По версии следствия, оба фигуранта получали ежемесячно 150 тысяч рублей от представителя неназванной коммерческой фирмы за право работы на полигоне твердых бытовых отходов. По предварительной информации, общая сумма полученных ими средств может превышать 3,5 миллиона рублей.

Фото: arhcity.ru