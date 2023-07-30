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Новости 15:46

Горсуд Петербурга рассмотрит апелляцию на арест по делу о шпионаже

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга рассмотрит апелляцию на арест по делу о шпионаже

Городской суд Петербурга рассмотрит 1 августа апелляцию на арест Ивана Забавского по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ), обратила 30 июля внимание "Медиазона"*. Ранее Петроградский районный суд поместил его в СИЗО.

"Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится о том, чему будет посвящено заседание, в карточке дела на сайте суда.

Статья о шпионаже применяется к иностранцам и лицам без гражданства. Подробности по делу в отношении Забавского отсутствуют.

Месяцем ранее Мосгорсуд счел законным продление ареста американскому журналисту Эвану Гершковичу по делу о шпионаже.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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