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Новости 13:14

Мосгорсуд счел законным продление ареста американскому журналисту Гершковичу

фото ЗакС политика Мосгорсуд счел законным продление ареста американскому журналисту Гершковичу

Московский городской суд рассмотрел 22 июня жалобу на продление ареста до конца лета журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Как сообщило РИА "Новости", решение нижестоящей инстанции осталось без изменений.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — гласит решение Мосгорсуда.

Заседание прошло в закрытом режиме, в зал заседания публику не допустили. Причиной этого назвали секретность материалов дела.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте этого года, позже Лефортовский суд определил его под стражу. По версии ФСБ, журналист якобы пытался получить представляющие гостайну сведения на одном из предприятий военно-промышленного комплекса. В мае суд продлил ему арест до 30 августа.

Фото: ЗАКС.Ру


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