Мосгорсуд счел законным продление ареста американскому журналисту Гершковичу

Московский городской суд рассмотрел 22 июня жалобу на продление ареста до конца лета журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Как сообщило РИА "Новости", решение нижестоящей инстанции осталось без изменений.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — гласит решение Мосгорсуда.

Заседание прошло в закрытом режиме, в зал заседания публику не допустили. Причиной этого назвали секретность материалов дела.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте этого года, позже Лефортовский суд определил его под стражу. По версии ФСБ, журналист якобы пытался получить представляющие гостайну сведения на одном из предприятий военно-промышленного комплекса. В мае суд продлил ему арест до 30 августа.

Фото: ЗАКС.Ру