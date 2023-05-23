ФСБ ходатайствовала о продлении ареста американскому журналисту Гершковичу

Следователь ФСБ обратился в Лефортовский суд Москвы с просьбой продлить на три месяца арест сотруднику Wall Street Journal Эвану Гершковичу, передает 23 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Журналисту предъявлены обвинения по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого до 30 августа", — проинформировали в судебной пресс-службе и отметили, что заседание уже началось.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта, суд арестовал его до 29 мая. В апреле стало известно о том, что издатель Wall Street Journal предлагал 50 миллионов рублей в качестве залога за своего сотрудника. Письмо с требованием освободить корреспондента, адресованное главе российского МИД Сергею Лаврову, подписали более 300 иностранных журналистов.

UPD: Лефортовский суд продлил на три месяца срок содержания под стражей Эвана Гершковича.