Издатель The Wall Street Journal предложил 50 млн рублей залога за освобождение журналиста Гершковича

Агентство финансовой информации Dow Jones & Company, которое является издателем газеты The Wall Street Journal, предложило российскому суду залог в 50 млн рублей за освобождение своего работника Эвана Гершковича, поделилась с Telegram-каналом "Вот Так" адвокат журналиста Татьяна Ножкина.

Кроме того, она поделилась информацией о том, как Гершкович проводит время в российском СИЗО. Он уверен в своей невиновности. Будучи в заключении он проводит досуг, читая русскую прозу и смотря кулинарные шоу по ТВ.

Ранее во вторник, 18 апреля, Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест американского журналиста, которого обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК). Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. По версии правоохранителей, он собирался добыть секретные сведения об одном из объектов российского военно-промышленного комплекса. В Кремле заявили, что речь идёт не о подозрениях, а о взятии корреспондента с поличным.