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Новости 16:53

Издатель The Wall Street Journal предложил 50 млн рублей залога за освобождение журналиста Гершковича

фото ЗакС политика Издатель The Wall Street Journal предложил 50 млн рублей залога за освобождение журналиста Гершковича

Агентство финансовой информации Dow Jones & Company, которое является издателем газеты The Wall Street Journal, предложило российскому суду залог в 50 млн рублей за освобождение своего работника Эвана Гершковича, поделилась с Telegram-каналом "Вот Так" адвокат журналиста Татьяна Ножкина.

Кроме того, она поделилась информацией о том, как Гершкович проводит время в российском СИЗО. Он уверен в своей невиновности. Будучи в заключении он проводит досуг, читая русскую прозу и смотря кулинарные шоу по ТВ.

Ранее во вторник, 18 апреля, Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест американского журналиста, которого обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК). Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. По версии правоохранителей, он собирался добыть секретные сведения об одном из объектов российского военно-промышленного комплекса. В Кремле заявили, что речь идёт не о подозрениях, а о взятии корреспондента с поличным.


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