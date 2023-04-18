Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест американского журналиста Гершковича

Московский городской суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, отправившей в следственный изолятор сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, передает "Интерфакс".

Рассмотрение апелляционной жалобы проходило в закрытом режиме на том основании, что в деле Гершковича о шпионаже (ст. 276 УК) имеются засекреченные документы.

Журналиста задержали в конце марта в Екатеринбурге. По версии силовиков, он собирался добыть секретные сведения об одном из объектов российского военно-промышленного комплекса. В Кремле заявили, что речь идет не о подозрениях, а о взятии корреспондента с поличным.

Своей вины американец категорически не признает. Ему грозит до двадцати лет заключения.