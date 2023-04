Более 300 иностранных журналистов обратились к Лаврову с требованием освободить журналиста WSJ Гершковича

Свыше 300 иностранных журналистов, в разное время работавших в России, написали коллективное обращение к главе МИД РФ Сергею Лаврову, призывая его помочь освободить из СИЗО обвиняемого в шпионаже корреспондента WSJ Эвана Гершковича.

"Мы все работали в России иностранными корреспондентами, кто-то несколько месяцев, кто-то десятилетиями. Мы шокированы и потрясены арестом нашего коллеги Эвана Гершковича и выдвинутыми против него обвинениями", — сообщают авторы обращения.

Суть работы журналиста заключалась лишь в том, чтобы демонстрировать широкой иностранной общественности современные российские реалии.

"Поиск информации, даже если он идет вразрез с политическими интересами, не делает Эвана преступником или шпионом, он делает его журналистом. Журналистика — не преступление", — констатируют авторы письма.

В числе подписанто — журналист и писатель Оливер Буллоу, автор книги "Люди Путина" Кэтрин Белтон, журналистка Сара Рейнсфорд, которую выслали из Москвы в августе 2021 года, а также корреспонденты Reuters, The Guardian, BBC, The New York Times, CNN, AFP, Washington Post и множества других мировых изданий.

Ранее издатель The Wall Street Journal предложил 50 млн рублей залога за освобождение журналиста.

Гершковича задержали в конце марта в Екатеринбурге. По версии правоохранителей, он собирался добыть секретные сведения об одном из объектов российского военно-промышленного комплекса. В Кремле заявили, что речь идёт не о подозрениях, а о взятии корреспондента с поличным.