"Ъ": Следствие полагает петербургскую компанию причастной к делу гендиректора структуры "Росатома"

Уголовное дело в отношении главы одной из структур "Росатома" может быть связано с деятельностью компании из Петербурга, сообщил 30 июля "Коммерсантъ" со ссылкой на Следственный комитет. Речь идет о расследовании дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), возбужденном в отношении гендиректора ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" (НО РАО) Игоря Игина. Само предприятие входит в структуру "Росатома".

По версии следствия, Игин получил в общей сложности 132,5 миллиона рублей в качестве взяток от петербургского ООО "Спецпроект" за четыре заключенных ранее госконтракта и за возможность заключения новых договоров. Согласно данным предварительного расследования, указанную сумму он получил в августе-декабре 2022 года от финансового директора "Спецпроекта" Киры Тетериной, которая выполняла роль посредника. Сама идея передачи взяток Игину якобы принадлежала руководству компании — ее гендиректору Вадиму Королеву и его заместителю Сергею Гуляеву.

Игин был задержан силовиками в ночь на 26 июля, позже Замоскворецкий суд Москвы отправил его в СИЗО до 24 сентября, сообщал ТАСС. Глава НО РАО вину во вменяемых ему обвинениях не признает и отказывается от дачи показаний, ссылаясь на положения статьи 51 Конституции. При этом, по информации "Коммерсанта", прочие участники предполагаемой схемы сотрудничают со следствием.

Ранее в воскресенье стало известно о заключении под стражу заместителя главы Архангельска по делу о получении взятки.

Фото: norao.ru