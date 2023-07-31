Беглов пообещал увеличить объемы ввода жилья в 2023 году

До конца года застройщики в Петербурге должны будут ввести более трех миллионов квадратных метров жилья, заявил 30 июля губернатор Александр Беглов. Это больше 2,77 миллиона квадратных метров жилья, запланированных к вводу согласно договоренностям с Минстроем, уточнил он.

"Учитывая потребности населения и принимая во внимание требования федерального центра, мы будем стремиться приблизить объем ввода к показателям прошлого года. Тогда мы ввели 3,2 миллиона квадратных метров в многоквартирных домах", — приводит слова градоначальника его пресс-служба.

В минувшую субботу состоялась рабочая встреча Беглова с президентом Владимиром Путиным. Последний отметил "какое-то небольшое снижение" в темпах строительства жилья. Градоначальник в ответ связал это с тем, что Смольный обязал девелоперов сдавать дома вместе с социальными объектами. При этом он пообещал выполнить намеченные планы по сдаче недвижимости в срок до конца года.

Фото: ЗАКС.Ру