Владелец IKEA продал российскую штаб-квартиру

Шведская компания Ingka Centres, владеющая сетью магазинов IKEA и торгово-развлекательными центрами "Мега", продала свою штаб-квартиру в подмосковных Химках, сообщили 31 июля "Ведомости". Речь идет об офисном комплексе "Химки бизнес-парк" площадью около 42 тысяч квадратных метров.

Согласно справке "СПАРК-Интерфакса", новым владельцем комплекса стала фирма "КЛС-Химки", 99 % долей которой принадлежат предпринимателю Григорию Саакяну, а оставшийся 1 % — Аркадию Даниеляну.

Факт сделки "Ведомостям" подтвердили два консультанта, работавших со шведской компанией. По словам одного из них, Ingka рассчитывала получить за недвижимость около четырех миллиардов рублей. Опрошенные изданием эксперты оценили площади в сумму от четырех до 6,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно о том, что в августе Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск к Ingka Centres, поданный из-за отказа компании строить торговый центр под Петербургом.

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