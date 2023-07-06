Суд в Петербурге рассмотрит иск к IKEA из-за отказа строить новый ТЦ

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) к компании "Ингка сентерс рус проперти Е", сообщили "Ведомости" 6 июля. Ответчик входит в холдинг Ingka Centres, владеющий магазинами IKEA и ТРЦ "Мега". Иск связан с отменой планов строительства нового торгово-развлекательного центра под Петербургом.

Рассмотрение дела назначено на 17 августа. Истец добивается выплаты 2,08 миллиарда рублей, его претензии связаны с отказом ответчика возводить ТРЦ "Мега Новоселье" на территории между Красносельским шоссе и КАД. Участок в Ленобласти площадью 40 га был приобретен компанией у СевНИИГиМ в 2016 году за 2,25 миллиарда рублей.

Новый ТРЦ планировали открыть в 2021 году, однако за год до этого Ingka Centres отказалась от планов строительства в связи с изменением стратегии. После этого СевНИИГиМ, планировавший выступить в качестве соинвестора проекта и поучаствовать в проектировании и согласовании новых объектов, обратился в суд с требованием взыскать с несостоявшегося партнера более двух миллиардов рублей. По утверждению истца, речь идет о возмещении затрат, понесенных в рамках предварительного договора соинвестирования еще до того, как стало известно об отказе от строительства.

В марте 2022 года IKEA приостановила работу в России. В минувшем мае стало известно о возможности появления на отечественном рынке арабского аналога шведской компании.

Фото: ЗАКС.Ру