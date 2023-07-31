"Известия": Россияне задолжали почти 900 миллиардов рублей за ЖКУ

Долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг подобрались к отметке в 900 миллиардов рублей, сообщили 31 июля "Известия" со ссылкой на данные Росстата. При этом темпы роста задолженности увеличились относительно прошлогодних показателей.

Так, по итогам I квартала 2023 года суммарная задолженность россиян по оплате ЖКУ составила 876,4 миллиарда рублей. При этом за год она увеличилась на 72 миллиарда рублей, в то время как в 2022 году выросла на 56,6 миллиарда. За последний год долги перед ресурсоснабжающими организациями выросли на 15,8 %, а перед управляющими компаниями — на 1,2 %.

В числе причин увеличения задолженности эксперты называют снижение доходов граждан. Как отметила директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, свою роль здесь играет постепенное повышение тарифов. В то же время глава комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков заявил, что существуют люди, которые попросту не желают платить за коммунальные услуги.

"Долги за ЖКУ продолжают расти, в том числе из-за невозможности ресурсоснабжающих организаций и УК воздействовать на должников по всей строгости", — высказался депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий также назвал в качестве одной из причин роста задолженности то, что россияне инвестируют в квартиры для перепродажи, при этом воздерживаясь от оплаты квитанций.

Депутат Госдумы Александр Якубовский, в свою очередь, возложил долю ответственности на недобросовестные управляющие компании, "которые не перечисляют деньги, собранные с граждан".

Ранее глава жилищного комитета Петербурга Олег Зотов заявил, что качеством получаемых услуг довольны 59,5 % горожан. Плановое значение для этого показателя, по его словам, составляет 53 %.

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