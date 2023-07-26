Уровнем жилищно-коммунального обслуживания довольны 59,5% петербуржцев

Председатель жилищного комитета Олег Зотов сообщил, что более половины жителей Петербурга довольны жилищно-коммунальным обслуживанием. Такое заявление он сделал во время заседания правительства города 26 июля.

- В целом, степень удовлетворенности населения Санкт-Петербурга уровнем жилищно-коммунального обслуживания в 2022 году составила 59,5% при плановом значении в 53%, - рассказал Зотов.

Он также напомнил, что в 2022 году завершилось создание единого информационно-расчётного центра. С мая 2023 года начался постепенный перевод петербуржцев на единый платежный документ по услугам ЖКХ, добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что все государственные жилкомсервисы перейдут на единую квитанцию к октябрю 2023 года. ЗАКС.Ру показывал, как будет выглядеть общая платежка за ЖКУ.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру