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Новости 12:07

Уровнем жилищно-коммунального обслуживания довольны 59,5% петербуржцев

фото ЗакС политика Уровнем жилищно-коммунального обслуживания довольны 59,5% петербуржцев

Председатель жилищного комитета Олег Зотов сообщил, что более половины жителей Петербурга довольны жилищно-коммунальным обслуживанием. Такое заявление он сделал во время заседания правительства города 26 июля.

- В целом, степень удовлетворенности населения Санкт-Петербурга уровнем жилищно-коммунального обслуживания в 2022 году составила 59,5% при плановом значении в 53%, - рассказал Зотов.

Он также напомнил, что в 2022 году завершилось создание единого информационно-расчётного центра. С мая 2023 года начался постепенный перевод петербуржцев на единый платежный документ по услугам ЖКХ, добавил чиновник. 

Ранее сообщалось, что все государственные жилкомсервисы перейдут на единую квитанцию к октябрю 2023 года. ЗАКС.Ру показывал, как будет выглядеть общая платежка за ЖКУ

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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